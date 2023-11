Albertosi: "Jovic? Un grosso errore. Come non aver tenuto Diaz: risolveva la partita da solo"

Enrico Albertosi, ex portiere del Milan, è stato intervistato da Il Giornale e ha parlato delle strategie di mercato del Milan. Queste le sue parole su Jovic e su Brahim Diaz: "Jovic contro l'Udinese è stato ancora una volta uno dei peggiori in campo. L'aveva già dimostrato alla Fiorentina che non era un fenomeno. Ingaggiare una terza punta come Jovic, che aveva combinato poco a Firenze significa prendere uno che difficilmente farà dei gol. Un grosso errore. Cosa rimprovero alla dirigenza? Non aver tenuto Brahim Diaz: spesso risolveva la partita da solo..."