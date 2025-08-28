Nizegorodcew: "Gimenez non è calciatore da Milan: non sa giocare nello stretto, lo stop non è la sua arte"

Alessandro Nizegorodcew, giornalista, si è così espresso su X commentando Milan-Cremonese: "Estupinian onestamente male nel primo tempo, ma toglierlo quando forse avrebbe potuto prendere fiducia con l'assist è stata una scelta corretta? Non sono sicuro. Jimenez porta sempre giocate e brillantezza, ma anche tanta confusione (che #Allegri solitamente detesta) e ingenue proteste.

Non avrei mai preso Gimenez, l'ho detto tante volte, non è calciatore da Milan. Non sa giocare nello stretto, lo stop non è la sua arte (eufemismo). Ma il problema è non avere in rosa un'altra punta a fine agosto. Tutte le partite contano, e partite bene è fondamentale dopo un a stagione disastrosa. Fare punti porta fiducia, non farli blocca testa e gambe (quanto accaduto lo scorso anno). Non averlo capito è grave. Giocare sapendo di dover per forza fare tre punti, come chi deve sempre inseguire, non fa quasi mai giocar bene. Fofana e Loftus insieme non hanno senso di esistere

Bene Saelemaekers e come sempre Pulisic. Altenrative in panchina inesistenti o quasi. Ma il Milan vende. Capisco la rosa corta per via delle coppe europee, ma così è troppo. Davanti bisogna poter cambiare le partite con le sostituzioni (a oggi non si può fare)".