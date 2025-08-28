Cremonese, Nicola: "Il Sassuolo non ci concederà gli spazi avuti con il Milan"

Domani il Milan scenderà in campo contro il Lecce fuori casa alle 20.45 per la seconda giornata di campionato. Il turno di Serie A, però, sarà aperto nel pomeriggio, alle 18.30, dalla sfida tra Cremonese, che ha sconfitto proprio i rossoneri all'esordio, e un'altra neopromossa come il Sassuolo, sconfitto dal Napoli nella giornata di apertura. Il mister Davide Nicola è intervenuto quest'oggi nella conferenza stampa della vigilia che ha presentato la gara ed è tornato indirettamente sulla partita di settimana scorsa a San Siro.

Le parole di Davide Nicola: "Il Sassuolo è una squadra di qualità che si è ulteriormente strutturata dopo il successo dello scorso anno. Dal Genoa è tornato un giocatore con una media gol alta come Pinamonti, in difesa sono arrivati Idzes, Walukiewicz, Candé e a centrocampo Matic, Koné e non solo, oltre ad avere un giocatore straordinario come Berardi che sa come essere determinante. Hanno un’organizzazione difensiva di reparto che non permette di trovare velocità nel gioco, e allo stesso tempo ha grande forza e gamba nella ripartenze. Sarà una partita in cui servirà grande pazienza quando avremo palla e dovremo essere abili a capire che loro hanno qualità non indifferente in ripartenza. Direi che è un match molto interessante, perché sfidiamo un avversario che non ci concederà gli spazi avuti nella scorsa partita”.