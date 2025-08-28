Il messaggio di Jashari: "Obiettivo tornare per contribuire a raggiungere i nostri obiettivi. Per voi"

Tanta, tantissima sfortuna per Ardon Jashari che, a neanche un mese dal suo approdo in rossonero dopo una lunga ed estenuante trattativa, è costretto a fermarsi per una frattura composta del perone destro, rimediata quest'oggi in allenamento. Un brutto colpo per il giocatore svizzero e ovviamente anche per il Milan che ci ha investito moltissimo e che dovrà ora farne a meno per minimo due mesi. Non si perde d'animo però il calciatore ex Club Brugge che ha condiviso un messaggio sui propri social.

Il messaggio di Ardon Jashari dopo l'infortunio al perone subito questa mattina: "Voglio ringraziare tutti voi per l'incredibile supporto e i messaggi di queste ultime ore. Il mio principale obiettivo ora è lavorare duramente, tornare più forte di prima e contribuire a raggiungere i nostri obiettivi insieme a questa grande squadra. Per tutti voi. Forza Milan".