Albertosi: "Silva al Milan? Servirebbe più un centrocampista che sappia attaccare"

L'ex portiere rossonero Enrico Albertosi ha parlato del Milan in una intervista concessa a TMW.

Pioli si può ancora giocare le sue chance per il prossimo anno?

"Sì, ha dato un gioco alla squadra. Non ho più visto quella confusione che c'era prima e i giocatori accettano quasi tutti anche la panchina. Si sta facendo rispettare e può essere certamente l'allenatore della prossima stagione soprattutto se dovesse centrare l'Europa".

L'agente di Thiago Silva nel frattempo ha dichiarato a TMW che se non rinnova col PSG il ritorno in rossonero potrebbe essere un'opzione. Che ne pensa?

"E' andato via parecchio tempo fa dal Milan, in difesa vedo adesso giovani che stanno progredendo. E' un gran giocatore che però adesso non servirebbe, occorrerebbe più un centrocampista che sappia anche attaccare".