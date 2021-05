Albertosi su Donnarumma: "Dopo il bacio alla maglia l’addio mi deluderebbe"

Dalle pagine de La Gazzetta dello Sport, l'ex portiere del Milan, Enrico Albertosi, ha parlato del caso Donnarumma: "lo vedo rossonero fino a 40 anni. Se lo vorrà, il nuovo Ibra potrà essere lui. Davanti ha un futuro da scrivere, potrà farlo con un grande club che sta tornando al top. Penso che il nodo rinnovo andasse affrontato prima. Detto questo, non mi spiego il suo temporeggiare, anche perché gli 8 milioni offerti dal Milan sarebbero un bel salto. Deve decidere di testa sua: è il giocatore che sceglie, sempre, non l’agente che lo assiste. Quel bacio alla maglia, anche se dato qualche anno fa, resta un gesto simbolicamente potentissimo: se Gigio andasse via mi deluderebbe. Con la Juve giocherà e farà una grande partita, non ho dubbi. Se non giocherà con il Milan la prossima Champions, giocherà in rossonero quelle degli anni successivi. Questione di tempo, e Gigio ha solo 22 anni".