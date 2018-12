Alciato sulle parole di Montella contro Gattuso: "Sbagliati i tempi, non si può attaccare Rino al quarto posto quando si arriva da due esoneri"

Alessandro Alciato, intervenuto negli studi di Sky Sport 24, ha commentato così le parole rivolte da Montella rossonera (“Ho allenato in Serie A cinque o sei anni prima di arrivare al Milan, penso di avere più esperienza di chi ha parlato di condizione fisica”) a Gattuso relative alle sue critiche alla condizione atletica della squadra al momento dell’arrivo sulla panchina: “Il fatto che venga trattato Ibra e Fabregas sono ritorni al passato, con un allenatore che non ha esperienza ma ha portato il Milan al quarto posto. Gattuso è sempre criticato e spesso gratuitamente. Ha portato la squadra al quarto posto, oggi sarebbe in Champions. Cosa si potrebbe dire a un allenatore. Montella se l’era presa per le parole di Gattuso sulla condizione fisica della squadra ma ha sbagliato i tempi. L’allenatore campano non può attaccare Gattuso dopo due esoneri e dopo che Gattuso è al quarto posto. Dal punto di vista della comunicazione dell’allenatore, questa critica mi è sembrata fuori tempo”