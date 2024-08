Alessio su Morata: "E' un giocatore che tutti gli allenatori vorrebbero. Al Milan farà segnare di più Leao e Pulisic"

Angelo Alessio, che in qualità di vice di Antonio Conte ha lavorato con Alvaro Morata al Chelsea, ha parlato così del nuovo attaccante del Milan ai microfoni di SportWeek: "Morata è stato capace di costruire la sua carriera con giudizio: non è mai stato il bomber da 20 e più gol a campionato, per caratteristiche e perché si spende molto per la squadra, arretrando per aprire spazi ai compagni o allargandosi sulla fascia. In questo modo segna meno, ma fa segnare gli altri. E per questo è un giocatore che tutti gli allenatori vorrebbero.

Al Milan potrà fare lo stesso, aiutando coi suoi movimenti Pulisic e Leao ad arrivare più spesso davanti alla porta. Insomma, io uno come Morata lo prenderei sempre. Stiamo parlando del capitano della Spagna: non credo che una nazionale come quella dia la fascia al primo che capita".