© foto di www.imagephotoagency.it

L'Algeria del ct Belmadi ha battuto per 2-1, in amichevole, la Nigeria grazie alle reti di Mahrez ed Atal. Il rossonero Ismael Bennacer, uno dei giocatori chiave della selezione verde, dopo aver disputato 65' minuti nella scorsa partita contro la Guinea, è restato in campo per tutta la gara odierna.