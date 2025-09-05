All. Spezia: "Ero perplesso su Comotto, non lo ritenevo pronto. Ma ho palesemente sbagliato"

Christian Comotto, centrocampista classe 2008 di proprietà del Milan, società in cui è cresciuto, dopo un'ottima tournée con la squadra di Allegri in estate, è stato girato in prestito allo Spezia dove si potrà fare le ossa per un anno in Serie B. Il suo tecnico Luca D'Angelo ne ha parlato in un'intervista rilasciata a Cronache di Spogliatoio: "È arrivato allo Spezia con un anno in meno rispetto a quando arrivò Pio Esposito. Vi dico la verità: è stato molto bravo il nostro direttore sportivo, Stefano Melissano. Perché io lo conoscevo marginalmente e, non ho nessun tipo di problema a dirlo, ero perplesso su questa scelta e non lo ritenevo pronto fisicamente per il campionato di Serie B".

Poi D'Angelo ha continuato così il suo discorso: "Avevo palesemente sbagliato valutazione: al secondo allenamento andava a contrasto con giocatori enormi come Wiśniewski, Cassata o Esposito. Quindi che dire… avevo sbagliato valutazione e Melissano ha fatto un buonissimo colpo. Deve lavorare tanto ma ciò che non gli mancherà mai qui è il tempo. Ha attitudine al lavoro e al miglioramento".