Alla scoperta del King Abdullah Sports City Stadium: ecco lo stadio dove si giocherà la Supercoppa Italiana

Il prossimo 16 gennaio, Juventus e Milan si affronteranno per la Supercoppa Italiana al King Abdullah Sports City Stadium di Gedda, in Arabia Saudita. Questo impianto, costruito a partire dal 2012 e inaugurato il 1° maggio 2014 con la finale di King's Cup tra Al-Ahli and Al-Shabab, può ospitare fino a 62.241 spettatori ed è lo stadio più grande di Gedda e il secondo più grande in tutta l'Arabia Saudita, dopo il polifunzionale King Fahd Stadium della capitale Riyadh. Prima della costruzione di questo stadio, il principale impianto della città di Gedda era il Prince Abdullah al-Faisal Stadium, la cui capienza è di appena 24.000 spettatori.

Attorno al King Abdullah Sports City Stadium, che ospita le partite della Nazionale, dell'Al-Ittihad Gedda e dell'Al-Ahli Gedda, sorgono alcuni impianti minori, tra cui una pista d'atletica ed un palazzetto per sport al coperto.

Il King Abdullah Stadium è stata la struttura che ha ospitato anche l'evento WWE Greatest Royal Rumble, che si è svolto il 27 aprile 2018.

Il primo gol ufficiale in questo stadio è stato segnato da una vecchia conoscenza del calcio italiano, cioè Fernando Menegazzo, ex giocatore del Siena (dal 2003 al 2005) che il 1° maggio 2014 segnò un rigore con la maglia dell'Al-Shabab.

Il King Abdullah Sports City Stadium sorge a circa sessanta chilometri dalla città di Gedda.