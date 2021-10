Allarme campo dello stadio Olimpico: Italia-Svizzera a rischio

(ANSA) - ROMA, 11 OTT - Italia-Svizzera, la partita del 12 novembre decisiva per la qualificazione al Mondiale, potrebbe non giocarsi all'Olimpico, come invece programmato da tempo. C'è allarme in Figc per le condizioni del terreno di gioco, infatti, e sono in corso - apprende l'ANSA - valutazioni dopo la notizia che lo stadio romano ospiterà il sabato precedente, 6 novembre, la partita di rugby Italia-Nuova Zelanda. Domenica 7 si giocherà Lazio-Salernitana, e il doppio impegno desta preoccupazione per le condizioni di un terreno di cui si sono già lamentati Mourinho e Sarri. Sulla questione domani è in programma un incontro tra Figc e Sport e Salute. (ANSA).