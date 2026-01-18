Allegri a Milan TV: "Vittoria da gruppo vero, ma pensiamo già alla Roma. Füllkrug ha portato entusiasmo"
Massimiliano Allegri, allenatore del Milan è intervenuto così al termine di Milan-Lecce. Queste le sue parole ai microfoni di Milan TV:
Una vittoria netta
"La cosa più bella di stasera è aver visto un Milan all'attacco, ma anche bravo nelle preventive in difesa"
La testa alla Roma
"Sono soddisfatto, sì, i ragazzi stanno facendo bene. Ora però ci aspettano tre trasferte importanti e difficili come Roma, Bologna e Pisa"
Su Niclas Füllkrug
"E' un ragazzo che ha un entusiasmo incredibile, per noi è molto importante avere un ragazzo così a disposizione"
Un gruppo diverso
"Questo gruppo è diventato squadra, sappiamo che stasera abbiamo fatto un qualcosa di importante, ma domenica prossima c'è la Roma e lì sarà un altro test per noi, molto importante, siamo contenti ma pensiamo alla Roma adesso"
Su Rabiot
"E' un giocatore da finale di Champions, ha un motore a parte, e soprattutto grande forza atletica. Lui come tutti gli altri, siamo felici di averlo qui al Milan"
