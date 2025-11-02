Allegri a MTV: "La squadra deve essere convinta delle sue qualità. Oggi si festeggia, da martedì bisogna pensare a Parma"

Nel post partita di Milan-Roma mister Massimiliano Allegri ha commentato ai microfoni di Milan TV l'importante vittoria dei suoi ragazzi contro la formazione giallorossa.

Sulla scomparsa di Galeone

"Avrei tante parole per il mister. Un rapporto durato più di 30 anni, dal 1991 da quando sono tornato a Pescara. È stato un rapporto sia professionale che umano. Quindi per me oggi è un giorno veramente triste e sono molto dispiaciuto che il mister oggi ci abbia lasciati".

È stata una della chiavi della partita segnare per primi e poi coprirsi?

"Si, è normale che quando non prendi gol le occasioni le fai. Bisogna migliorare e capire come mai nei primi 35 minuti, nonostante la grande pressione della Roma, bisognava giocare meglio ma invece eravamo molto imbambolati. Abbiamo sbagliato molto tecnicamente. Questo però è un passaggio della crescita della squadra e essere convinta delle qualità che ha e lavorare meglio in queste situazioni di partita".

L'abbraccio a Maignan è la foto del sacrificio del gruppo di oggi?

"Per arrivare infondo agli obiettivi bisogna passare per queste partite. I ragazzi lo stanno facendo nel migliore dei modi. Adesso bisogna festeggiare ma da martedì bisogna pensare a Parma".

Landucci e Maignan hanno studiato insieme i rigori di Dybala?

"Ma no perché Claudio Filippi, l'allenatore di Maignan, ha fatto un grande lavoro con lui, Terracciano, Torriani e i ragazzi dell'U23. Io penso che sia il miglior preparatore in circolazione, se non in Italia in Europa. Molto attento sui rigori, e credo che stasera abbiano deciso insieme questa scelta".