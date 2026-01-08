Allegri a MTV: "Quando non riesci a vincere, non puoi rischiare di perdere"

Massimiliano Allegri ha commentato così a Milan TV il pareggio contro il Genoa a San Siro:

Sulla partita: "Alla fine è un punto importante. Non puoi prendere un contropiede e un rigore così. C'era grande voglia di vincere, ma non dovevamo esporci al contropiede finale. Quando non riesci a vincere, non puoi rischiare di perdere".

Su cosa non ha funzionato: "Nel primo tempo dovevamo avere più pazienza, non dobbiamo diventare frettolosi. Nel primo tempo il Genoa ha corso tanto e infatti nella ripresa sono calati. Dobbiamo maturare in certe situazioni, serve più equilibrio. Ora dobbiamo recuperare energie e andare a Firenze".

Sull'energia della squadra: "Loro ci hanno chiuso bene le linee passaggi.Abbiamo preso un gol evitabile, però poi abbiamo avuto una bella reazione nella ripresa. Non dobbiamo avere fretta. La squadra deve restare tranquilla".