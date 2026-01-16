Allegri a TL: "Vittoria della squadra, non mia. Maignan? Per fortuna ce l'abbiamo noi"

vedi letture

Massimiliano Allegri ha commentato così a Telelombardia la vittoria: "Non è una vittoria mia, ma della squadra. Se Rabiot è al Milan il merito è della società che lo ha voluto e lo ha preso. Io sono contento. Per ottenere grandi risultati servono grandi giocatori".

Su Maignan: "Non ho avuto influenza su Maignan perchè non alleno io i portieri (sorriden ndr). Maignan è uno dei tre migliori portieri al mondo. Stasera ci ha tenuto in piedi, ha fatto grandi parate e per fortuna ce l'abbiamo noi. Poi la squadra ha fatto una buona partita, nel secondo tempo si è calata molto bene in quello che doveva essere partita".

Sul rigore: "Perchè non lo ha tirato Leao? Era una sensazione mia, ho seguito il mio istinto".

Questo il tabellino di Como-Milan, match valido per la sedicesima giornata di Serie A.

COMO-MILAN 1-3

Marcatori: 10’ Kempf, 45’+1 Nkunku, 55’e 87’ Rabiot.

LE FORMAZIONI

COMO (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt, Kempf (dal 46’ Diego Carlos), Ramón, Moreno (dal 76’ Sergi Roberto); Da Cunha (dal 60’ Caqueret), Perrone; Vojvoda (dal 66’ Kuhn), Nico Paz, Baturina (dal 60’ Rodriguez); Douvikas. A disp.: Törnqvist, Vigorito, Dossena, Posch, Smolčić, Valle, Le Borgne; Cerri. All.: Fàbregas.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers (dal 86’ Athekame), Fofana (dal 70’ Ricci), Modrić (dal 86’ Jashari), Rabiot, Bartesaghi; Nkunku (dal 63’ Fullkrug), Leão (dal 70’ Loftus-Cheek). A disp.: Terracciano, Torriani, Duțu, Estupiñan, Odogu, Pulisic; Castiello. All.: Allegri.

Arbitro: Guida di Torre Annunziata.

Ammoniti: 90’+1 Ramon.

Recupero: 2’ 1T, 5’ 2T.