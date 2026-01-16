Serie A, tutti gli arbitri della 21ª giornata: si parte questa sera
Tutte le designazioni arbitrali per il 21° turno di Serie A Enilive che parte questa sera, venerdì 16 gennaio, e si concluderà lunedì 19 gennaio.
PISA – ATALANTA Venerdì 16/01 h. 20.45
MARCHETTI
MELI – LUCIANI
IV: MARINELLI
VAR: MARINI
AVAR: LA PENNA
UDINESE – INTER Sabato 17/01 h. 15.00
DI BELLO
BERCIGLI – ZINGARELLI
IV: FELICIANI
VAR: MAZZOLENI
AVAR: LA PENNA
NAPOLI – SASSUOLO Sabato 17/01 h. 18.00
FOURNEAU
BARONE – POLITI
IV: COLLU
VAR: AURELIANO
AVAR: ABISSO
CAGLIARI – JUVENTUS Sabato 17/01 h. 20.45
MASSA
DEI GIUDICI – MORO
IV: FERRIERI CAPUTI
VAR: GHERSINI
AVAR: GUIDA
PARMA – GENOA Domenica 18/01 h. 12.30
PAIRETTO
BACCINI – TRINCHIERI
IV: ALLEGRETTA
VAR: PATERNA
AVAR: DI PAOLO
BOLOGNA – FIORENTINA Domenica 18/01 h. 15.00
DOVERI
ROSSI L. – FONTEMURATO
IV: COLOMBO
VAR: GARIGLIO
AVAR: MARESCA
TORINO – ROMA Domenica 18/01 h. 18.00
CHIFFI
BERTI – ROSSI C.
IV: TREMOLADA
VAR: ABISSO
AVAR: GUIDA
MILAN – LECCE Domenica 18/01 h. 20.45
ZUFFERLI
CECCON – LAUDATO
IV: MARCENARO
VAR: NASCA
AVAR: MAZZOLENI
CREMONESE – H. VERONA Lunedì 19/01 h. 18.30
ARENA
COSTANZO – CIPRESSA
IV: COLOMBO
VAR: DI PAOLO
AVAR: PICCININI
LAZIO – COMO Lunedì 19/01 h. 20.45
FABBRI
PERROTTI – CAVALLINA
IV: FELICIANI
VAR: MAGGIONI
AVAR: MARESCA
