De Paola: "Allegri deve arrivare alla vittoria, sono 5 anni che non lo fa"

La vittoria del Milan a Como, in rimonta e con il risultato di 1-3, ha fatto risvegliare la sterile lotta tra giochisti e risultatisti. I rossoneri hanno tirato 4 volte in porta e hanno segnato 3 gol, i lariani hanno tenuto il pallone e tirato sei volte nello specchio ma ne hanno realizzato solamente uno. Questo è stato uno dei temi assolutamente principali della puntata del venerdì di Maracanà, in onda sulle frequenze di TMW Radio. Durante la trasmissione è intervenuto anche il giornalista Paolo De Paola. Le sue dichiarazioni.

De Paola sul Milan: "Ora la prossima col Lecce sarà interessante, che ha fatto soffrire Juve e Inter. Con la proposta di Allegri alla Juve mi annoiavo, perché è rinunciataria, ti fa sperare che arrivi l'ultimo minuto. Conte e Spalletti, con infortunati e giocatori che si sono trovati in rosa, mostrano la differenza che può fare un allenatore. Allegri deve arrivare alla vittoria, ma sono 5 anni che non lo fa. Deve portare qualcosa di più di una Coppa Italia, l'emblema della indisciplina del tecnico nei confronti di tutti. Deve ancora dimostrare con un successo, che può raggiungere quest'anno, perché ha un'ottima squadra, ma che deve essere messa in campo per mostrare qualcosa di diverso da quanto visto finora"