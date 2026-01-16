Como-Milan 1-3: Adrien Rabiot eletto MVP della partita

E' ovviamente Adrien Rabiot, autore di una doppietta, il migliore in campo di Como-Milan scelto dai tifosi milanista. Lo riporta il sito ufficiale rossonero: "Il Milan trionfa con un convincente 3-1 contro il Como, grazie a una prestazione straordinaria di Adrien Rabiot. Il centrocampista francese è stato il protagonista assoluto della serata, segnando due gol cruciali che hanno permesso ai rossoneri di ribaltare il risultato iniziale. La sua presenza in campo è stata determinante, dimostrando ancora una volta il suo valore e la sua capacità di incidere nei momenti chiave.

Rabiot ha aperto le danze al 55', con un tiro preciso che ha portato il Milan in vantaggio. Ma non si è fermato qui: all'88', con un altro colpo da maestro, ha chiuso definitivamente la partita. La sua abilità nel trovare spazi e la precisione nei tiri hanno messo in difficoltà la difesa avversaria, rendendolo un pericolo costante per il Como.

Le statistiche parlano chiaro: due gol su due tiri in porta, quattro contrasti vinti e un rigore procurato. Rabiot ha dimostrato di essere un pilastro del centrocampo rossonero, contribuendo in modo significativo alla fase offensiva e difensiva della squadra. La sua prestazione è stata un esempio di leadership e determinazione.

Con oltre il 60% dei voti assegnato dalle preferenze dei tifosi rossoneri su AC Milan Official App, ha superato nella corsa al premio di MVP Maignan, Nkunku e De Winter. Una prestazione da incorniciare per Rabiot, che lascia ben sperare per i prossimi impegni. Bravo Adrien, continua così!".