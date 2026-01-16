Infortunio Camarda, Sky riporta la posizione del Lecce: i salentini vogliono tenere il calciatore

di Manuel Del Vecchio

Tiene banco la questione dell'infortunio alla spalla sofferto da Francesco Camarda (qui la nostra anticipazione). Il Milan, riporta Sky Sport attraverso Gianluca Di Marzio e Luca Marchetti, vorrebbe gestire totalmente la questione e riportarlo alla base per le cure specialistiche, ma al momento non c'è un accordo tra i club.

Il Lecce infatti non ha nessuna intenzione di far tornare l'attaccante a Milano e ritiene che non sia necessario nulla di particolare: in 15 giorni, secondo i pugliesi, dovrebbe risolversi tutto. Camarda è attualmente un giocatore del Milan in prestito al Lecce, con un'opzione di riscatto a 3 milioni di euro ed un'opzione per i rossoneri di esercitare il controriscatto.