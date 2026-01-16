Carlo Nesti per Milannews: "Il fioretto di Modric, la spada di Fofana, e la sciabola di Rabiot"

Il giornalista di lungo corso Carlo Nesti ha parlato a MilanNews.it per commentare il momento del Milan dopo la bella vittoria di Como e la conseguente classifica di Serie A, con i rossoneri che sono a +3 dal Napoli e a -3 dall'Inter.

Il commento di Carlo Nesti a MilanNews.it: "Tenendo conto che l'Inter non può più contare, con continuità, sul trio Barella-Calhanoglu-Mikitarian, così come nel Napoli gli infortuni hanno spezzato la catena Anguissa-Lobotka-McTominay, cosa si scopre? Si scopre che quello del Milan, a Como, è il centrocampo più assortito d'Italia. Il fioretto di Modric, la spada di Fofana, e la sciabola di Rabiot. Quest'ultimo è l'espressione di come la felice convivenza con un allenatore, possa rigenerare anche chi sembrava già in pensione.