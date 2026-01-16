Primavera, Renna: "I ragazzi hanno onorato il calcio, bellissima partita fra due squadre che si sono affrontate a viso aperto"

Mister Giovanni Renna ha parlato così al termine di un pirotecnico Milan Primavera-Fiorentina 3-3:

Spettacolo e tanti gol, sicuramente il pubblico si è divertito. Cosa si porta a casa da questa partita?

“La prestazione, l’attaccamento alla maglia dei ragazzi, il senso di appartenenza che hanno fatto vedere oggi. Hanno onorato il calcio, è stata una bellissima partita fra due squadre che si sono affrontate a viso aperto. La Fiorentina penso che sia una delle squadre accreditate a poter vincere il titolo quest’anno. Ce la siamo giocata alla pari. Alla fine meritavamo, visto quello che abbiamo fatto vedere in campo, la vittoria. Mi porto cose positive, la prestazione dei ragazzi, l’esordio del 2009 Angelicchio che ha fatto anche gol. L’ennesimo gol di Castiello… Mi porto tante cose positive. L’unica cosa negativa purtroppo è che ancora nei minuti finali, nel recupero, non siamo riusciti a portare a casa il risultato. Vincevamo 3-2, questo pareggio ci sta un po’ stretto e dobbiamo lavorare sotto questo aspetto”.

Sugli episodi arbitrali…

“Non mi piace parlare degli arbitri, sono umani e possono sbagliare. È evidente che oggi ci sono stati episodi che ci hanno condannato, da quello che ho potuto vedere dalla TV. Mi hanno riferito e ho visto con i miei occhi che c’era un calcio di rigore. Il secondo gol del pareggio mi dicono che era in fuorigioco. Però sbagliamo noi, possono sbagliare anche loro. Però questa cosa ci sta capitando un po’ troppo spesso ultimamente”.

Che soddisfazione c’è per il gol di Angelicchio all’esordio?

“Soddisfazione enorme, c’è il lavoro di tutto lo staff. Stiamo lavorando con questo ragazzo e tutti gli altri del gruppo. È un 2009, giocare con ragazzi di 3-4 anni più grandi e non sentire assolutamente questa differenza di età per noi è un orgoglio. Quando c’è la qualità la carta d’identità non si deve vedere. Lo stiamo vedendo nel nostro progetto e lo stiamo portando avanti, quindi mi porto dietro la soddisfazione di questo ragazzo, che è uno dei tanti che il Milan mi mette a disposizione. Sicuramente qualcun altro durante l’arco della stagione farà sentire parlare di sé”.