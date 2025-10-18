Allegri: “A Torino successo niente di strano. Quando non vinci una partita che si poteva vincere devi essere arrabbiato”

Nel corso della conferenza stampa pre-partita di Milan-Fiorentina, il tecnico dei rossoneri Massimiliano Allegri è tornato sul discusso episodio di Torino dove ha spiegato cosa è successo e il perché della sua reazione. Queste le sue parole:

Cosa è successo nello spogliatoio di Torino? "Non è successo niente. Quando giochi una partita come a Torino, dove hai la possibilità di ottenere i tre punti, e al fischio finale non bisogna essere contenti perché si può alzare l'asticella. Quando esci da quelle partite, dove potevi vincere e allo stesso tempo al 92' per una disattenzione rischiavi di perdere, bisogna essere arrabbiati. Serve per crescere se si vogliono raggiungere certi obiettivi. È una partita che si poteva vincere e andava vinta. Le partite che si possono vincere si devono vincere, le partite che non si possono vincere non si devono perdere".