Allegri: "Buona vittoria a Lecce, con alcune cose da migliorare nel tempo. Modric persona straordinaria"
Dopo la vittoria contro il Lecce, l'allenatore del Milan Massimiliano Allegri è intervenuto così ai microfoni di DAZN. Di seguito le sue parole:
Sulla partita e vittoria
"Non abbiamo rischiato troppo è vero, ma in diverse situazioni potevamo fare meglio. Abbiamo fatto una partita attenta, giocando corti bene. Sicuramente questo è un buon passo per questo inizio di stagione".
Modric e il modo di giocare a centrocampo
"Con Modric in campo, che è straordinario, abbiamo tenuto bene palla e campo, ma ad un certo punto bisognava variare un po' le giocate. Nella ripresa abbiamo giocato la palla un po' lunga e abbiamo fatto bene, è stata una bella vittoria contro un buon Lecce".
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
