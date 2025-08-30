Allegri: "Buona vittoria a Lecce, con alcune cose da migliorare nel tempo. Modric persona straordinaria"

Dopo la vittoria contro il Lecce, l'allenatore del Milan Massimiliano Allegri è intervenuto così ai microfoni di DAZN. Di seguito le sue parole:

Sulla partita e vittoria

"Non abbiamo rischiato troppo è vero, ma in diverse situazioni potevamo fare meglio. Abbiamo fatto una partita attenta, giocando corti bene. Sicuramente questo è un buon passo per questo inizio di stagione".

Modric e il modo di giocare a centrocampo

"Con Modric in campo, che è straordinario, abbiamo tenuto bene palla e campo, ma ad un certo punto bisognava variare un po' le giocate. Nella ripresa abbiamo giocato la palla un po' lunga e abbiamo fatto bene, è stata una bella vittoria contro un buon Lecce".