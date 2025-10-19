Allegri conferma il 3-5-2, ma chi al fianco di Leao nei due d'attacco?

Nonostante l'emergenza Massimiliano Allegri si affida nuovamente al 3-5-2, modulo che a quanto pare avrebbe dato stabilità ed equilibrio ad una squadra che l'anno scorso non ne aveva. Ovviamente tanto lo fanno gli interpreti di questo schieramento, che in occasione della sfida contro la Fiorentina cambieranno di 4/11 rispetto a quella contro la Juventus.

L'epidemia di infortuni costringerà infatti Allegri a rivisitare un po' quella che è la sua formazioni, affidandosi ad altri tipi di giocatori. Il quesito principale però riguarda l'attacco, orfano di Pulisic. L'unico certo di una maglia da titolare è Leao, ma chi lo affiancherà contro la Fiorentina? In questi giorni si è parlato di Loftus-Cheek, ma l'infortunio last minute dell'inglese avrebbe fatto crescere le quotazioni di Saelemaekers da trequartista.