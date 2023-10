Allegri dice che Milan, Inter e Napoli sono davanti alla Juve? Sissoko: "È più tattica, mette le mani avanti"

Ritornando a parlar di campo, mister Allegri ha sottolineato più e più volte che la Juve è dietro a Inter, Milan e Napoli. E' la verità?

"E' più tattica, mette le mani avanti. La Juventus inizia sempre la stagione per vincere lo scudetto, la rosa per me è all'altezza delle contendenti e non è affatto inferiore- Per me può vincere lo scudetto, sarebbe davvero molto bello se ci riuscisse già quest'anno". Pensieri e parole di Mohamed Sissoko, ex centrocampista della Juventus che ai taccuini di TuttoJuve.com ha analizzato gli ultimi avvicendamenti in casa Juve e non solo: