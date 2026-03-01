Allegri dopo lo 0-2 di Cremona: "All'inizio eravamo un po' nervosi. Dovevamo vincere per cancellare il ko con il Parma"

Massimiliano Allegri è intervenuto a Milan TV dopo la sofferta vittoria contro la Cremonese. Ecco le sue parole sulla partita: "Erano tre punti importanti dopo la sconfitta contro il Parma. Uscire da qui con un risultato negativo sarebbe stato brutto. Abbiamo cancellato la sconfitta con il Parma. I ragazzi sono stati bravi, all'inizio eravamo un po' nervosi".

Sul momento: "Dovevamo vincere per cancellare il ko con il Parma. Nei primi 20 minuti eravamo un po' nervosi, poi la Cremonese è calata e abbiamo fatto meglio".

IL TABELLINO

CREMONESE-MILAN 0-2

Marcatori: 90' Pavlovic (M), 94' Leao (M)

LE FORMAZIONI

CREMONESE (3-5-2): Audero; Folino, Bianchetti (66' Terracciano), Luperto; Zerbin (66' Barbieri), Thorsby, Maleh, Vandeputte (82' Grassi), Pezzella; Bonazzoli, Vardy (66' Djuric). A disp.: Silvestri, Nava, Floriani, Ceccherini, Faye, Payero, Bondo, Sanabria. All. Davide Nicola.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori (78' Athekame), De Winter, Pavlovic; Saelemaekers (62' Fullkrug), Fofana (62' Ricci), Modric, Rabiot, Bartesaghi (89' Estupinan); Pulisic (78' Nkunku), Leao. A disp.: Terracciano, Pittarella, Odogu, Jashari. All. Massimiliano Allegri.

Arbitro: Massa della sezione di Imperia

Ammoniti: 76' Terracciano (C), 85' Maleh (C)

Recupero: 1' 1T; 5' 2T