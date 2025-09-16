Allegri, è già record: prima di quest'anno, il Milan con lui in panchina non aveva mai vinto due partite nelle prime tre di campionato

di Niccolò Crespi

lI Milan ha vinto due delle prime tre partite di questo campionato, mentre nelle precedenti quattro stagioni con Massimiliano Allegri in panchina - dal 2010/11 al 2013/14 - i rossoneri non avevano mai ottenuto più di un successo nelle prime tre gare stagionali di Serie A. Lo riporta Opta.

IL TABELLINO

MILAN-BOLOGNA 1-0

MILAN (3-5-2): Maignan (11'st Terracciano); Tomori, Gabbia, Pavlović (1'st De Winter); Saelemaekers, Fofana (20'st Ricci), Modrić, Rabiot, Estupiñan; Loftus-Cheek (20'st Pulisic), Gimenez (40'st Nkunku). A disp.: Pittarella; Athekame, Bartesaghi, Odogu; Balentien. All.: Allegri.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Lucumí, Heggem, Lykogiannīs (17'st Miranda); Ferguson, Freuler; Orsolini (29'st Odgaard), Fabbian (17'st Bernardeschi), Cambiaghi (29'st Rowe); Castro (38'st Dallinga). A disp.: Happonen, Ravaglia; De Silvestri, Tomašević, Vitík; Moro; Domínguez. All.: Italiano.

Arbitro: Marcenaro di Genova.
Gol: 16'st Modrić (M).
Ammoniti: 10' Estupiñan (M), 18' Tomori (M), 45' Saelemaekers (M), 28'st Miranda (B), 41'st Skorupski (B).
Espulso: 45'st Allegri (M) dalla panchina.