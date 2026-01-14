Allegri e la mattinata da tedoforo: "Bellissima esperienza, lo sport è una cosa meravigliosa"

Queste le dichiarazioni di Massimiliano Allegri nel corso della conferenza stampa verso Como-Milan.

Allegri tedoforo:

"Bellissima esperienza, c'era un sacco di gente. Lo sport è una cosa meravigliosa: ci sono regole, disciplina. È una cosa molto importante per la crescita di bambini e ragazzi, che vengono educati. Lo sport educati, ecco perché i ragazzi devono fare molto sport. Mi piace molto sciare, ora ogni tanto quando posso vado e mi diverto un sacco".