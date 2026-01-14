Allegri sul Milan sottovalutato: "Dobbiamo ambire al massimo risultato per dimostrare di essere migliori"

Queste le dichiarazioni di Massimiliano Allegri nel corso della conferenza stampa verso Como-Milan.

Milan sottovalutato tocca l'orgoglio?

"Dobbiamo dimostrare a noi stessi e ambire al massimo risultato per dimostrare di essere migliori. Se qualcuno è davanti a noi saranno stati più bravi e i migliori. Niente è impossibile, se tu parti da questo presupposto allora può darsi che raggiungi il possibile".

Il resto della Serie A pensa al 21° turno nel weekend: il programma completo

In attesa dei risultati dei recuperi delle partite che non si sono disputate per via della Supercoppa Italiana, queste sono le partite del prossimo turno di campionato, valevole per la 21esima giornata di Serie A Enlive.

VENERDÌ 16/01

Pisa-Atalanta, ore 20.45

SABATO 17/01

Udinese-Inter, ore 15.00

Napoli-Sassuolo, ore 18.00

Cagliari-Juventus, ore 20.45

DOMENICA 18/01

Parma-Genoa, ore 12.30

Bologna-Fiorentina, ore 15.00

Torino-Roma, ore 18.00

MIlan-Lecce, ore 20.45

LUNEDÌ 19/01

Cremonese-Verona, ore 18.30

Lazio-Como, ore 20.45