Niente Milan per Cherif. Moretto: "Accordo verbale con il Crystal Palace"

vedi letture

Per settimane il nome di Sidiki Cherif, attaccante classe 2006 dell'Angers, è stato accostato anche al Milan, ma il suo futuro non sarà in rossonero, bensì con ogni probabilità in Inghilterra visto che il suo entourage ha trovato un'intesa di massima con il Crystal Palace. A confermare questa indiscrezione di mercato è anche Matteo Moretto che, in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha rilasciato queste parole:

"Avevo detto qualche settimana fa che il Milan non aveva grandi speranze di arrivare a Cherif. L'entourage del giocatore lo stava muovendo verso altri campionati, anche per questioni economiche oltre che per il progetto sportivo. Confermo quello che scrivono in Francia dove parlano di un accordo verbale tra Cherif e il Crystal Palace. Il Milan si è quindi defilato".