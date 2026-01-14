Le condizioni di Gimenez, Allegri: "Lontano dal rientro, se ne riparla a fine marzo"
Queste le dichiarazioni di Massimiliano Allegri nel corso della conferenza stampa verso Como-Milan.
Gimenez a che punto sta?
"Gimenez sta procedendo bene, però è ancora lontano dal rientro. Se ne riparla a marzo, fine marzo".
Come sta Leao? Momento di flessione della squadra?
"Durante la stagione c'è un momento in cui c'è una, chiamiamola flessione. ma non è una flessione. E se anche lo fosse va affrontata con grande equilibrio. Non è che domani a Como finisce la stagione: bisogna mantenere equilibrio, nervi saldi e spalle larghe. Era impossibile che la Juve rimanesse fuori dalle prime 4. È normale che il campionato sia così. Poi a fine campionato è normale che qualcuno dovrà stare fuori. Spero gli altri, non noi (ride, ndr). Rafa sta bene".
DOVE VEDERE COMO-MILAN
Data: giovedì 15 gennaio 2026
Ora: 20.45
Stadio: Giuseppe Sinigaglia di Como
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN
Web: MilanNews.it
