Allegri: "Fare valutazioni ora sulla rosa non ha senso"

Massimiliano Allegri ha parlato a DAZN al termine di Milan-Cremonese 1-2. Ritorno amaro in panchina per Max, che perde la prima di campionato. Queste le sue dichiarazioni:

Cosa ha segnato sul taccuino dopo questa sera? “Non è che ho segnato. Se si guarda la prestazione abbiamo tirato tante volte in porta. La differenza la fanno come attacchi con cattiveria e come difendi: potevamo fare più attenzione ma fortunatamente siamo all’inizio e possiamo lavorarci”.

Il Milan è incompleto dal punto di visto numerico? “Fare le valutazioni ora sulla rosa non ha senso. Abbiamo lavorato bene finora e continueremo a farlo. In Serie A trovi squadre spigolose come la Cremonese, che ha vinto non rubando niente. Noi siamo caduti in questi due errori dove abbiamo subito la sconfitta. Bisogna avere più cattiveria quando non abbiamo palla e quando ce l’abbiamo”.