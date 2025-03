Allegri in orbita Milan. Sacchi: "Se decideranno di prenderlo dovranno appoggiarlo sempre e comunque"

Intervistato dai taccuini de La Gazzetta dello Sport, l'ex Milan e CT della Nazionale italiana Arrigo Sarri ha fatto il punto sulle panchine di Serie A, soffermandosi in modo particolare sul futuro di allenatori importanti come Antonio Conte, Roberto Mancini, Massimiliano Allegri e Stefano Pioli, alcuni dei quali sono finiti anche in orbita Diavolo in vista della prossima stagione.

Nel prossimo campionato potrebbe tornare in pista Allegri, che piace al Milan.

"Il Milan deve, prima di tutto, fare chiarezza a livello societario. E poi, se deciderà di prendere Allegri, dovrà appoggiarlo sempre e comunque. Sapete che a me piace un calcio diverso da quello che fa praticare Max, però io lo rispetto tantissimo per quello che ha vinto e per il lavoro che fa. Si colloca perfettamente nel solco della tradizione italiana".

Pioli, che si è «isolato» in Arabia, pare piaccia alla Juve. Che cosa pensa di questa soluzione?

"Pioli ha compiuto un capolavoro vincendo lo scudetto con il Milan. Non aveva la squadra più forte eppure è arrivato primo. Si è fatto voler bene dai calciatori, ha mostrato un gioco moderno. Alla Juve non so come potrebbe trovarsi, visto che dopo il fallimento di Thiago Motta lì c’è da azzerare tutto e ripartire. Non è un lavoro semplice. Però Stefano ha le qualità per riuscire nell’impresa".