Allegri: "L'entusiasmo di Fullkrug ci ha portato grande vantaggio"

vedi letture

Mister Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di TeleLombardia in mix zone dopo la vittoria per 1-0 contro il Lecce. Queste le sue parole:

L’atteggiamento di Fullkrug è encomiabile… Fondamentale in un momento così delicato della stagione?

“Momento delicato, c’è bisogno di tutti. Stasera è entrato ed ha fatto gol. Il suo entusiasmo ci ha portato grande vantaggio. Jashari ha fatto una grande partita, è entrato bene a Como. Ricci uguale, Estupinan è tornato a fare una buona partita. Loftus-Cheek è entrato bene. C’è bisogno di tutti perché giochiamo in 15 e soprattutto con i cambi e con le caratteristiche che abbiamo noi al settantesimo quando devono entrare devono tenere alta l’intensità della squadra”.