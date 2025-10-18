Allegri: “La Fiorentina meritava più punti. Noi dobbiamo fare un passo alla volta”

Nella conferenza stampa pre-partita di Milan-Fiorentina, l'allenatore del Milan Massimiliano Allegri ha parlato delle insidie che si nascondo dietro questa partita alla quale i rossoneri dovranno prestare la massima attenzione.

A cosa deve stare attento il Milan contro la Fiorentina? "Una cosa che ho letto tempo fa è quello di anticipare le partite notturne alle 20, questo permette di andare a letto prima e questo potrebbe essere un aiuto per i giocatori anche se sembrano pochi 45 minuti di anticipo. Le partite sono tutte difficili da giocare, la Fiorentina ha ottima qualità, ha giocatori davanti con il gol nelle gambe, è ben allenata. Secondo me avrebbe meritato più punti, ecco perché servirà una partita di grande attenzione, andando a migliorare certe situazioni in possesso e non possesso. Sono state fatte buone cose, ma siamo lontani da maggio, quindi bisogna fare un passo alla volta. E domani è un passetto in avanti che bisogna fare"