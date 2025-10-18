Allegri: “La squadra deve giocare da squadra. Rigori? Bisogna migliorare la percentuale”

Nella conferenza stampa pre Milan-Fiorentina, Max Allegri ha ribadito l'importanza dei subentrati per vincere le partite e determinare le stagioni. In merito ha commentato cosi:

I cambi possono incidere di più? "Chi è in panchina è importante. Nkunku è arrivato a fine agosto senza condizione, poi è andato in nazionale, si è infortunato. Adesso ha questo problema al piede, ma è un giocatore di valore assoluto. Mentre li aspettiamo dobbiamo continuare a fare risultati. Ecco perché è importante fare piccoli passi e non passi lunghi"

Si terrà qualche elemento in panchina per sfruttarlo dopo? "Fino a domattina non posso prendere decisioni, perché devo capire chi ho a disposizione. Abbiamo delle soluzioni all'interno della squadra, l'importante è che la squadra giochi da squadra, con compattezza, umiltà e rispetto verso la Fiorentina"

Chi sarà il tiratore in caso di rigore? "Questo lo vedremo in allenamento. Bisogna migliorare la percentuale, perché 5 degli ultimi 7 sono stati sbagliati"