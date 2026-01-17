Allegri: "Maignan? Le parate che fa sono per lui una normalità: vuol dire che è un livello molto alto"

Massimiliano Allegri ha rilasciato oggi in conferenza stampa queste dichiarazioni su Camarda, Fofana e Maignan:

Camarda può diventare nel Milan quello che è Pio Esposito nell'Inter?

"È nel Lecce. Non è con noi. Credo che il Milan, per quello che ho visto io quest'anno, ha giocatori come Camarda, Bartesaghi, Comotto che vengono dal settore e hanno esperienze di A e B e che possono stare nella rosa futura del Milan. Il Milan ha sempre tirato fuori buoni ragazzi ma bisogna avere pazienza, farli giocare e scegliere il percorso giusto. La società ha fatto bene a mandarli a giocare".

Dov'è nel tuo progetto Fofana?

"Sta facendo bene, è un ragazzo che ci dà dentro: si mette a disposizione come tutti gli altri. Ci sono momenti in cui le cose vanno meno meglio ma se si mette sempre a disposizione della squadra questa è la cosa più importante".

Maignan è il migliore al mondo?

"Non lo so, perché di portieri non me ne intendo tanto. È importante: capitano e giocatore internazionale di cui abbiamo bisogno per mantenere il livello alto. Le parate che fa sono per lui una normalità: vuol dire che è un livello molto alto".