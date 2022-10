Allegri: "Non abbiamo subito praticamente niente, a parte i pali di Leao e il gol di Tomori, evitabilissimo come quello di Diaz"

MilanNews.it

"La squadra ha fatto bene i primi 25 minuti, poi abbiamo iniziato a passare la palla indietro; poi non abbiamo subito praticamente niente, a parte i pali di Leao. Poi abbiamo preso un gol evitabilissimo, così come il secondo. In questo momento, in cui non sei ancora guarito, in cui parti bene e hai situazioni importanti nelle quali scegli male, alla lunga le paghi... Troppi errori tecnici". Così Allegri, tecnico della Juventus, in conferenza stampa.