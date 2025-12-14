Allegri non ha mai vinto contro il Sassuolo da allenatore del Milan

vedi letture

Massimiliano Allegri non ha mai vinto contro il Sassuolo da allenatore del Milan. C'è da dire che il tecnico livornese ha affrontato la formazione emiliana alla guida dei rossoneri solo in un'occasione, che però vale 10 volte tanto considerando quanto è successo a seguire.

Gennaio 2014, un Milan rimaneggiato veniva ospitato per la prima volta nella sua storia dalla neopromossa Sassuolo. Per certi versi la serata inizia nel migliore dei modi, con Allegri che riceve una grande risposta dai suoi ragazzi che si portano avanti per 0-2 grazie a Robinho e Balotelli. Poi il blackout più totale, con Berardi che sale in cattedra segnando un poker al Milan, infliggendo alla formazione rossonera una sconfitta pesantissima (4-3) che costerà l'esonero di Massimiliano Allegri.