Allegri non sarà in panchina alla prima partita ufficiale del suo Milan

vedi letture

Massimiliano Allegri è diventato ufficialmente il nuovo allenatore del Milan, ma non potrà sedere in panchina nella prima gara ufficiale della stagione 2025-2026 dei rossoneri; l'ex tecnico della Juventus, infatti, era stato squalificato per due giornate (quindi salterebbe anche gli eventuali sedicesimi contro una tra Lecce e Juve Stabia) dopo le clamorose scene della finale di Coppa Italia tra i bianconeri e l'Atalanta. Non ci sarebbe in panchina nella sfida dei preliminari di Coppa Italia contro il Bari.

IL COMUNICATO UFFICIALE DEL MILAN

AC Milan comunica di aver affidato la conduzione tecnica della Prima Squadra maschile a Massimiliano #Allegri.

Nato a Livorno l’11 agosto 1967, Massimiliano Allegri dopo aver giocato in Serie A con le maglie di Pisa, Pescara, Cagliari, Perugia e Napoli, inizia la carriera da allenatore nel 2002. Siede sulle panchine di Aglianese, SPAL, Grosseto e Sassuolo prima della chiamata del Cagliari nel 2008, con cui debutta in Serie A. Nel 2010 arriva al Milan, con cui vince subito lo Scudetto numero 18 della storia rossonera e la Supercoppa Italiana 2011. Dal 2014 al 2019 prima, e dal 2021 al 2024 poi, siede sulla panchina della Juventus con cui conquista 5 Scudetti, 5 Coppe Italia e 2 Supercoppe Italiane.

Il Club rivolge a Massimiliano e ai suoi collaboratori un caloroso in bocca al lupo