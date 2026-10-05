Allegri senza pace: altro infortunio per il Napoli. La nota su Olivera

Allegri senza pace: altro infortunio per il Napoli. La nota su OliveraMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 15:35News
di Antonello Gioia

"Mathias Olivera ha riportato un infortunio nel corso del ritiro della propria nazionale. Il calciatore azzurro si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione distrattiva del muscolo otturatore esterno destro. Olivera rientrerà in anticipo nella giornata odierna al SSC Napoli Training Center iniziando l'iter riabilitativo". Lo riporta il Napoli.