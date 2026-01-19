Allegri: "Puoi vincere con 700 o 200 passaggi, nel calcio non c'è una regola"

Mister Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di TeleLombardia in mix zone dopo la vittoria per 1-0 contro il Lecce. Queste le sue parole:

Se n’è parlato talmente tanto che contro il Lecce 700 passaggi… E non si è subito neanche un tiro in porta.

“A dimostrazione che nel calcio non c’è una regola, non c’è un metodo. Puoi vincere partite facendo 700 passaggi come hai detto, io non so quanti ne abbiamo fatti, vincere facendo 200 passaggi… L’importante è interpretare la partita in quel momento e capire che partita è”.

Stasera i cambi sono arrivati un po’ tardi?

“La squadra stava facendo bene, stavamo continuando a creare occasioni, poi non facevamo gol e a quel punto lì ho dovuto cambiare”.

L’atteggiamento di Fullkrug è encomiabile… Fondamentale in un momento così delicato della stagione?

“Momento delicato, c’è bisogno di tutti. Stasera è entrato ed ha fatto gol. Il suo entusiasmo ci ha portato grande vantaggio. Jashari ha fatto una grande partita, è entrato bene a Como. Ricci uguale, Estupinan è tornato a fare una buona partita. Loftus-Cheek è entrato bene. C’è bisogno di tutti perché giochiamo in 15 e soprattutto con i cambi e con le caratteristiche che abbiamo noi al settantesimo quando devono entrare devono tenere alta l’intensità della squadra”.