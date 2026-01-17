Allegri ricorda Commisso prima della conferenza: "Il calcio ha perso un uomo di sport con grande passione"
Prima di rispondere alle domande dei giornalisti presenti oggi a Milanello alla vigilia della gara contro il Lecce, Massimiliano Allegri ha voluto dedicare un pensiero a Rocco Commisso, presidente della Fiorentina scomparso nelle scorse ore: "Il primo pensiero va alla famiglia Commisso, con le più sentite condoglianze. Il calcio ha perso un uomo di sport, con grande passione e che credo abbia fatto tanto bene alla Firoentina. Condoglianze doverose alla famiglia".
Si riporta di seguito il programma della 21esima giornata di Serie A:
16/01/2026 Venerdì 20.45 Pisa-Atalanta 1-1
17/01/2026 Sabato 15.00 Udinese-Inter DAZN
17/01/2026 Sabato 18.00 Napoli-Sassuolo DAZN
17/01/2026 Sabato 20.45 Cagliari-Juventus DAZN/SKY
18/01/2026 Domenica 12.30 Parma-Genoa DAZN
18/01/2026 Domenica 15.00 Bologna-Fiorentina DAZN
18/01/2026 Domenica 18.00 Torino-Roma DAZN/SKY
18/01/2026 Domenica 20.45 Milan-Lecce DAZN
19/01/2026 Lunedì 18.30 Cremonese-Verona DAZN
19/01/2026 Lunedì 20.45 Lazio-Como DAZN
