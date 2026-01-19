Allegri spiega i cambi tardivi: "La squadra stava facendo bene, stavamo continuando a creare occasioni"
Mister Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di TeleLombardia in mix zone dopo la vittoria per 1-0 contro il Lecce. Queste le sue parole:
Stasera i cambi sono arrivati un po’ tardi?
“La squadra stava facendo bene, stavamo continuando a creare occasioni, poi non facevamo gol e a quel punto lì ho dovuto cambiare”.
SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Inter 49
Milan 46
Napoli 43
Roma 42
Juventus 39
Como 34
Atalanta 32
Bologna 30
Lazio 28*
Udinese 26
Sassuolo 23
Parma 23
Torino 23
Cagliari 22
Cremonese 22
Lecce 17
Fiorentina 17
Pisa 14
Verona 13
