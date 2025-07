Allegri spuntato: nelle amichevoli Okafor centravanti, Colombo alternativa

Il Milan oggi parte per Singapore, prima meta della tournée tra Asia e Pacifico che i rossoneri intraprenderanno nei prossimi dieci giorni e che li porterà a sfidare in amichevole squadre come Arsenal, Liverpool e Perth Glory. La rosa a disposizione di Massimiliano Allegri, al momento, è tutt'altro che completa. Forse non ci si poteva aspettare di avere una squadra chiusa al 19 luglio ma sicuramente ci si poteva auspicare di aver chiuso qualche movimento in entrata in più.

A risentirne saranno diverse zone del campo in cui il tecnico livornese sarà costretto a far giocare calciatori fuori dal progetto o non considerati prime scelte. Il caso più lampante riguarda il ruolo di punta centrale: al momento le soluzioni a disposizione di Allegri sono due, entrambi giocatori sul punto di partire. Uno è Lorenzo Colombo, per il quale si cerca un nuova soluzione dopo l'anno in prestito a Empoli, l'altro è Noah Okafor, anche lui considerato un esubero. Santiago Gimenez, unico attaccante della rosa che è certo di restare, rientrerà dalle vacanze a inizio agosto.