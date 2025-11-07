Allegri su Gimenez: "Credo che per il derby sarà a disposizione"

In merito al recupero di Gimenez e degli altri infortunati, Massimiliano Allegri ha spiegato oggi in conferenza stampa a Milanello:

Fino ad oggi il Milan ha fatto molto bene negli scontri diretti. Domani invece c'è un avversario diverso...

"Domani sappiamo che affronteremo una squadra che in campo ha sempre lottato. Anche l'ultima, nonostante sia rimasta in 10. È una squadra che alza molto la palla. Pellegrino è molto bravo nei duelli aerei. Giocare a Parma non è mai semplice, l'anno scorso il Milan ci ha perso. Noi quest'anno tra Pisa e Cremonese abbiamo fatto solo un punto. Bisogna prepararsi mentalmente ad una partita che non sarà bella. Loro alzando molto la palla non ti fanno giocare bene. È da Udine che non vinciamo in trasferta. Abbiamo recuperato Pulisic che sarà a disposizione, Estupinan e Jashari hanno migliorato la condizione. Rabiot rimarrà fuori, tornerà dopo la sosta, così come Gimenez".

Tempistiche di Gimenez?

"Credo che per il derby sarà a disposizione, vediamo. Se poi non sarà a disposizione, non ci sarà. È semplice".

