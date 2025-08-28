Allegri su Rabiot: "Con Adrien non ci siamo sentiti, ma è un ragazzo al quale sono affezionato.."

vedi letture

È la vigilia di Lecce-Milan, seconda giornata del nuovo campionato di Serie A 2025/2026. In vista della gara di domani sera al Via del Mare, mister Massimiliano Allegri ha parlato così in conferenza stampa a Milanello. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

Vi siete sentiti con Rabiot?

"No, da prima delle vacanze. Adrien è un ragazzo al quale sono affezionato. E' un giocatore del Marsiglia. Sono legato affettivamente a lui perché abbiamo lavorato insieme".

E' vero che non è contento di come sta operando la società?

"Non è vero. Io sono abituato a stare con la società e i giocatori che alleno, per me, sono i più bravi".