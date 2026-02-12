Allegri sulla crescita di Nkunku: "È una questione di ambientamento. Ha una tecnica straordinaria"

vedi letture

Massimiliano Allegri, intervenuto oggi in conferenza stampa a Milanello, ha commentato così la crescita di Nkunku e il momento di Leao:

Quanto c'è di Allegri nella rinascita di Nkunku?

"È una questione di ambientamento, lui è un ragazzo sensibile. Gli ho fatto la battuta: se ridi di più le cose vanno meglio. Fortunatamente stanno andando bene, ma ha una tecnica straordinaria. Recuperare tutti è fondamentale per il finale di stagione. Sono molto contento per il gol di Loftus, Fofana è tornato con una bella prestazione. È importante l'affidabilità di tutti i giocatori in questo momento, sia chi parte titolare e sia chi subentra".

Leao può partire dall'inizio?

"Devo vedere oggi l'ultimo allenamento e poi decidere la formazione. Abbiamo tre partite, venerdì, mercoledì e domenica. Devo indovinare chi far giocare domani, mercoledì e domenica. La partita più importante è quella di domani. Le partite durano ormai 100 minuti, nell'ultima mezz'ora i cambi diventano determinanti. Fino a qui i cambi ci hanno dato una grossa mano: le partite le determinano i cambi che subentrano dal sessantesimo in poi".