Il pensiero di Allegri sugli arbitri: "Ci saranno sempre polemiche. Sarebbe bello parlare di tecnica..."

In merito alle polemiche sugli arbitri, Massimiliano Allegri ha spiegato oggi in conferenza stampa a Milanello:

"Cinquant'anni fa c'erano discussioni sugli arbitri. Ora c'è il VAR che aiuta molto. Ci stanno lavorando, cercano di migliorare le situazioni e le valutazioni. Io dico sempre che il VAR e la cosa più importante è l'oggettività: lì possiamo migliorare. Le altre cose sono tutte soggettive. Se ti danno una cosa a favore si sta zitti, se è contro ci si arrabbia. Essendo soggettivo uno può decidere una roba e uno un'altra. Ci saranno sempre polemiche. Stanno migliorando, ma il miglioramento arriva sull'oggettività e non sulla soggettività. Mi sono messo a sorridere perché siamo riusciti a commentare in Italia un episodio che è successo in Inghilterra, siamo meravigliosi. Siamo andati a commentare l'episodio di Liverpool-City... Sarebbe bello parlare di tecnica e tante altre cose dove c'è da migliorare".

SERIE A 25ESIMA GIORNATA

SABATO 13/02

Pisa - Milan h. 20:45 DAZN

SABATO 14/02

Como - Fiorentina h.15:00 DAZN

Lazio - Atalanta h. 18:00 DAZN

Inter - Juventus h. 20:45 DAZN/SKY

DOMENICA 15/02

Udinese - Sassuolo h. 12:30 DAZN

Parma - Verona h. 15:00 DAZN

Cremonese - Genoa h. 15:00 DAZN

Torino - Bologna h. 18:00 DAZN/SKY

Napoli - Roma h. 20:45 DAZN

LUNEDÌ 16/02

Cagliari - Lecce h. 20:45 DAZN/SKY