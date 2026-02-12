Il pensiero di Allegri sugli arbitri: "Ci saranno sempre polemiche. Sarebbe bello parlare di tecnica..."
In merito alle polemiche sugli arbitri, Massimiliano Allegri ha spiegato oggi in conferenza stampa a Milanello:
Il pensiero di Massimiliano Allegri sugli arbitri:
"Cinquant'anni fa c'erano discussioni sugli arbitri. Ora c'è il VAR che aiuta molto. Ci stanno lavorando, cercano di migliorare le situazioni e le valutazioni. Io dico sempre che il VAR e la cosa più importante è l'oggettività: lì possiamo migliorare. Le altre cose sono tutte soggettive. Se ti danno una cosa a favore si sta zitti, se è contro ci si arrabbia. Essendo soggettivo uno può decidere una roba e uno un'altra. Ci saranno sempre polemiche. Stanno migliorando, ma il miglioramento arriva sull'oggettività e non sulla soggettività. Mi sono messo a sorridere perché siamo riusciti a commentare in Italia un episodio che è successo in Inghilterra, siamo meravigliosi. Siamo andati a commentare l'episodio di Liverpool-City... Sarebbe bello parlare di tecnica e tante altre cose dove c'è da migliorare".
SERIE A 25ESIMA GIORNATA
SABATO 13/02
Pisa - Milan h. 20:45 DAZN
SABATO 14/02
Como - Fiorentina h.15:00 DAZN
Lazio - Atalanta h. 18:00 DAZN
Inter - Juventus h. 20:45 DAZN/SKY
DOMENICA 15/02
Udinese - Sassuolo h. 12:30 DAZN
Parma - Verona h. 15:00 DAZN
Cremonese - Genoa h. 15:00 DAZN
Torino - Bologna h. 18:00 DAZN/SKY
Napoli - Roma h. 20:45 DAZN
LUNEDÌ 16/02
Cagliari - Lecce h. 20:45 DAZN/SKY
